Сделать видео (просто/кратко/понятно)

Название: Интересные факты о социальных сетях

Видео в таком же радостном и приятном стиле как: https://www.youtube.com/user/Apple/videos

С красивыми вставками как: https://www.youtube.com/watch?v=lj4Cw91Uz2U - пример ролика

Видео нужно сделать для канала: https://www.youtube.com/user/smoserviceru

Для сайта: http://smoservice.ru/ (вставить логотип в ролик сбоку)

Факты о социальных сетях для вставки в видео:

1. Ежеминутно 100 000 человек становятся друзьями в facebook.

2. Половина всех пользователей проводит от одного до пяти часов в неделю за общением в социальных сетях.

3. Каждую секунду 8 человек на планете становятся частью какой-либо из существующих социальных сетей.

4. У каждого пользователя соцсетей в друзьях находится в среднем 195 человек.

5. Количество фолловеров Эштона Катчера и Бритни Спирс сравнимо по численности с населением Ирландии, Норвегии или Панамы.

6. 80% людей доверяют мнению своих онлайн-друзей больше, чем своих реальных товарищей.

7. Более 90% людей, родившихся в новом веке, имеют аккаунты в различных социальных сетях.

8. Каждая пятая пара в мире знакомится друг с другом в социальных сетях.

9. Каждый пятый ребенок тратит на соцсеть сутки из семи дней в неделе. Более половины детей близки к этому показателю.

10. 25% всех поисковых результатов, связанных с 20 самыми популярными в мире брендами, ведут на материал, сгенерированный пользователями соцсетей.

11. Для поиска работников 4 из 5 компаний уже используют социальные сети.

12. Около трети блоггеров регулярно публикуют свое мнение о крупнейших торговых марках и брендах.

И в конце вставочка какая то простая с адресом сайта и всё..