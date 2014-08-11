У кого есть опыт работы с данным сайтом (кто делал видео по таким шаблонам). http://graphicriver.net/item/online-marketing-keynote-template/7773735 Шаблон купим. Пришлите свои работы, для рассмотрения. Готовы заплатить 12$ (столько же стоит и шаблон). ...
Сделать видео (просто/кратко/понятно)
Название: Интересные факты о социальных сетях
Видео в таком же радостном и приятном стиле как: https://www.youtube.com/user/Apple/videos
С красивыми вставками как: https://www.youtube.com/watch?v=lj4Cw91Uz2U - пример ролика
Видео нужно сделать для канала: https://www.youtube.com/user/smoserviceru
Для сайта: http://smoservice.ru/ (вставить логотип в ролик сбоку)
Факты о социальных сетях для вставки в видео:
1. Ежеминутно 100 000 человек становятся друзьями в facebook.
2. Половина всех пользователей проводит от одного до пяти часов в неделю за общением в социальных сетях.
3. Каждую секунду 8 человек на планете становятся частью какой-либо из существующих социальных сетей.
4. У каждого пользователя соцсетей в друзьях находится в среднем 195 человек.
5. Количество фолловеров Эштона Катчера и Бритни Спирс сравнимо по численности с населением Ирландии, Норвегии или Панамы.
6. 80% людей доверяют мнению своих онлайн-друзей больше, чем своих реальных товарищей.
7. Более 90% людей, родившихся в новом веке, имеют аккаунты в различных социальных сетях.
8. Каждая пятая пара в мире знакомится друг с другом в социальных сетях.
9. Каждый пятый ребенок тратит на соцсеть сутки из семи дней в неделе. Более половины детей близки к этому показателю.
10. 25% всех поисковых результатов, связанных с 20 самыми популярными в мире брендами, ведут на материал, сгенерированный пользователями соцсетей.
11. Для поиска работников 4 из 5 компаний уже используют социальные сети.
12. Около трети блоггеров регулярно публикуют свое мнение о крупнейших торговых марках и брендах.
И в конце вставочка какая то простая с адресом сайта и всё..
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