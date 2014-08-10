Смонтировать 2-х минутный ролик. Самопрезентации. Самопрезентация записывалась в несколько подходов (9 неудавшихся) из них вырезать самые удачные кадры и склеить с плавными переходами(затемнениями, вставка изображений с белыми надписями на черном фоне или еще как-то) В ИТОГе должен получиться ролик 1-2-3max. минутный ролик самопрезентации, Бизнес услуг.

Уважаемые ПРОФФЕСИОНАЛЫ, прошу в сообщениях писать сылки на ваши работы 1-3 шт....(портфолио) Это добавит вам БАЛЛОВ!)