Требуется создать видео-ролик в котором будет рекламироваться продукт тренингового центра.

Планируется, что тренинговый центр будет заниматься проведением «вебинаров» и «живых тренингов» в сферах: личностный рост, самодисциплина и тайм-менеджмент, консалтинг.

Слоган: Будет выслан Вам в личном сообщении.

Сегмент: бизнес-ориентированные люди в возрасте 25–35 лет, готовые много работать над собой и в бизнесе, обладающие хорошими навыками владения компьютером, следящие за новинками на рынке IT-технологий, работающие в офисе, преимущественно в IT и Телеком. В основном мужчины, имеющие проблемы со свободным временем, самодисциплиной и целями в жизни, с доходом от 30К рублей.

Эмблема тренингового центра будет выслана Вам на e-mail.

Сценарий написан. Длина ролика должна составить ~ 1 минуту 30 секунд.

Пример видео ряда, который устраивает с точки зрения «стилистики и наполнения» ниже. Длина ролика 1:19. Количество символов 1003. Количество символов в написанном сценарии для тренингового центра 1280. Озвучивание сценария должно присутствовать.

Сценарий (пример):

Компания микрофинанс.

Компания финанс групп является признанным лидером кредитно-страхового консалтинга на всей территории российской федерации. Филиальная сеть компании насчитывает более семидесяти отделений в сорока пяти регионах. Объем одобренных кредитов превысил один миллиард рублей в месяц, а количество клиентов перевалило за пятьдесят тысяч человек. Мы поможем вам изменить кредитную историю и стать идеальным заемщиком, узнать причину отказа в выдаче кредита, проверить авто транспорт на предмет залога и угона. В офисах компании вы можете получить полный комплекс услуг в сфере кредитования, микрофинансирования и страхования, более, чем от ста тридцати партнеров. Только в компании финанс-групп действует единая тарификация за оказанные услуги на всей территории России и никакой предоплаты! Мы подберем лучшие условия кредита. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону восемь восемьсот пятьсот пятьдесят пять двадцать тридцать шесть. Звонок по России бесплатный или на сайте «финанс джи точка ру».

Ссылка на видео ряд:

youtu.be/1h2HkexwtIA

От Вас требуется: 1. Указать стоимость выполнения работ 2. Сроки выполнения работ 3. Обязательно – ссылку на примеры Ваших работ 4. Когда Вы будете готовы приступить к выполнению?

Можно в личном сообщении.

Мой электронный адрес для связи и skype указаны в профиле.