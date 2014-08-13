Внимание!

Быстроразвивающийся стартап ищет моушн-дизайнеров!

Ищем на длительное и удаленное сотрудничество только 10 специалистов своего дела! Уровень оплаты зависит от Вашего мастерства и желания развиваться в нашей компании. Ждем специалистов с большими амбициями и желанием хорошо зарабатывать!

Оставляйте свои заявки с примерами ваших работ.

С примерами видео роликов которые нам нужны, вы можете ознакомиться на сайте.

Сайт проекта: http://fastvideo.biz/