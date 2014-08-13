Требуется создать видео-ролик в котором будет рекламироваться продукт тренингового центра. Планируется, что тренинговый центр будет заниматься проведением «вебинаров» и «живых тренингов» в сферах: личностный рост, самодисциплина и тайм-менеджмент, консалтинг. ...
Быстроразвивающийся стартап ищет моушн-дизайнеров
Внимание!
Быстроразвивающийся стартап ищет моушн-дизайнеров!
Ищем на длительное и удаленное сотрудничество только 10 специалистов своего дела! Уровень оплаты зависит от Вашего мастерства и желания развиваться в нашей компании. Ждем специалистов с большими амбициями и желанием хорошо зарабатывать!
Оставляйте свои заявки с примерами ваших работ.
С примерами видео роликов которые нам нужны, вы можете ознакомиться на сайте.
Сайт проекта: http://fastvideo.biz/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж12 заявокЗакрыт11 лет назад
1)Нужно из тех видео что есть создать качественные ролики для канала. 2)Формат MTS ( так что качество очень хорошие) 3)Ролики будут примерно от 3 до 5 минут ...Видеомонтаж20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
2 ssf файла (камера наблюдения), один 60 секунд, второй 50 секунд. Одно условие, это минимизировать потерю качества при конвертировании, так как оно и так .авно, и если его ухудшить, то не ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Смонтировать 2-х минутный ролик. Самопрезентации. Самопрезентация записывалась в несколько подходов (9 неудавшихся) из них вырезать самые удачные кадры и склеить с плавными переходами(затемнениями, вставка изображений с белыми надписями на черном фоне или еще как-то) В ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте Есть видео - обучающий семинар. Необходимо перед ним сделать небольшую простенькую заставку на 5-7 сек с выезжающим логотипом и текстом под музыку. Исходники (логотип и текст) дам. И само видео ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать простую презентацию-видео форрмата 2160*1980 (видеостена из двух перевернутых плазм). Жду цены и условия, материалы предоставлю.Видеомонтаж18 заявокЗакрыт11 лет назад
Создать несколько видео-курсов по word exel тз вышлю исполнителю.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно записать видео-инструкцию порядка действий на сайте и озвучить ее. Длительность приблизиительно 1 мин. Текст для озвучки уже написан, по сайту тоже действия которые нужно сделать предоставим.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
нужен сценарий видеоролика короткий, на 20-40 секунд. расписано по секундам. веселый, смешной. реализация будет по нему на основе подобранных по теме картинок, кусков видео (если будут готовые), простых для отрисовки ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно 4 видеоотзыва. 1 отзыв записывает 1 человек. Критерии к видеоотзыву: 1. Минимум две минуты, максимум — пять. 2. Снимать можно на любую камеру, которая снимает нормальным качеством (приоритет ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт11 лет назад