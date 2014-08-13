Быстроразвивающийся стартап ищет моушн-дизайнеров

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок208 просмотров

Внимание!

Быстроразвивающийся стартап ищет моушн-дизайнеров!

Ищем на длительное и удаленное сотрудничество только 10 специалистов своего дела! Уровень оплаты зависит от Вашего мастерства и желания развиваться в нашей компании. Ждем специалистов с большими амбициями и желанием хорошо зарабатывать!

Оставляйте свои заявки с примерами ваших работ.

С примерами видео роликов которые нам нужны, вы можете ознакомиться на сайте.

Сайт проекта: http://fastvideo.biz/

11 лет назад
Web_Tigerrr
35 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется создать видео-ролик.

    Требуется создать видео-ролик в котором будет рекламироваться продукт тренингового центра. Планируется, что тренинговый центр будет заниматься проведением «вебинаров» и «живых тренингов» в сферах: личностный рост, самодисциплина и тайм-менеджмент, консалтинг. ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Монтаж своих видео

    1)Нужно из тех видео что есть создать качественные ролики для канала. 2)Формат MTS ( так что качество очень хорошие) 3)Ролики будут примерно от 3 до 5 минут ...

    Видеомонтаж20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ssf конвертировать в avi либо в mov либо в mp4

    $50

    2 ssf файла (камера наблюдения), один 60 секунд, второй 50 секунд. Одно условие, это минимизировать потерю качества при конвертировании, так как оно и так .авно, и если его ухудшить, то не ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Смонтировать 2-х минутный ролик. Самопрезентации.

    $50

    Смонтировать 2-х минутный ролик. Самопрезентации. Самопрезентация записывалась в несколько подходов (9 неудавшихся) из них вырезать самые удачные кадры и склеить с плавными переходами(затемнениями, вставка изображений с белыми надписями на черном фоне или еще как-то) В ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать небольшую заставку (титры) для семинара

    $50

    Здравствуйте Есть видео - обучающий семинар. Необходимо перед ним сделать небольшую простенькую заставку на 5-7 сек с выезжающим логотипом и текстом под музыку. Исходники (логотип и текст) дам. И само видео ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Записать видео действий с сайта и озвучить

    Нужно записать видео-инструкцию порядка действий на сайте и озвучить ее. Длительность приблизиительно 1 мин. Текст для озвучки уже написан, по сайту тоже действия которые нужно сделать предоставим.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сценарий видеоролика

    нужен сценарий видеоролика короткий, на 20-40 секунд. расписано по секундам. веселый, смешной. реализация будет по нему на основе подобранных по теме картинок, кусков видео (если будут готовые), простых для отрисовки ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сделать 4 видеоотзыва

    Нужно 4 видеоотзыва. 1 отзыв записывает 1 человек. Критерии к видеоотзыву: 1. Минимум две минуты, максимум — пять. 2. Снимать можно на любую камеру, которая снимает нормальным качеством (приоритет ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад