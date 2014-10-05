Мамонтова Юлия Анатольевна

Дата рождения: 13 апреля 1990

Мобильный тел.: (093) 497–02–48

E-mail: [email protected]

Skype: yusia_designer_tigerrr

Образование:

НТУУ «КПИ», Издательско-полиграфический институт, 2011 г., Киев, Украина

Кафедра: графики

Школа №132, 2007 г., Математический класс, Киев, Украина

Дополнительное образование (курсы):

Специализированный учебный центр «Перспектива — XXI век», 26 января 2009 – 12 марта 2009

Курсовая подготовка, «Дизайн компьютерной графики»

Специализированный учебный центр «Перспектива — XXI век», 11 августа 2008 – 4 октября 2008

Курсовая подготовка, «Web – дизайн»

Киевская Академия Парикмахерского Искусства, 1 января 2004 – 20 мая 2005

Курсовая подготовка, «Парикмахер широкого профиля»

Институт Последипломного Образования «УКРСТЕНО», 1 сентября 2004 – 30 марта 2007

Курсовая подготовка, «Профессиональный пользователь ПК»

Опыт работы

ООО «Tigerrr», руководитель web-студии

Декабрь 2013 — по настоящее время

• Разработка сайтов для мероприятий и тренингов

• Составление целей и планов веб студии

• Создание обучающих тренингов (презинтаций)

• Разработка концепций дополнительных услуг веб студии и их первоначальная реализация

• Ощение с клиентами

• Распределение работы между отделами

• Развитие веб студии

ООО «Tigerrr», руководитель отдела дизайна

Август 2013 — Ноябрь 2013

• Разработка логотипов для МЛМ компаний

• Разработка продающих сайтов для МЛМ компаний

• Разработка сайтов для мероприятий и тренингов

• Разработка веб баннеров для сайтов

• Создание обучающих тренингов (презинтаций)

• Провидение обущающих тренингов для дизайнеров

• Обучение дизайнеров

• Распределение работы между дизанерами

ООО «Tigerrr“, web-дизайнер

Июнь 2013 — Август 2013

• Разработка логотипов для МЛМ компаний

• Разработка продающих сайтов для МЛМ компаний

ООО "Європейська Україна», дизайнер

Август 2012 — по июнь 2013

• Разработка нового интернет проекта

• Разработка дизайна сайта

ООО «Исрафарм» и ЧП «Камински», дизайнер

Март 2012 – Июль 2012

ООО «Исрафарм» (Израильские фитопрепараты)

ЧП «Камински» (Частная пекарня, производство пончиков)

• Разработка логотипов

• Разработка POS материалов

• Разработка полиграфических материалов

• Разработка визиток

• Макеты для наружной рекламы (борды, виниловые баннера, наружное оформление киосков)

• Визуализация наружной рекламы

• Разработка дизайнов сайтов

• Создание web баннеров (flash, gif)

• Создание web сайтов

• Фото продукции и обработка фотографий

• Написание статей на сайт

• Администрирование сайта компании

ООО «Фарбакард», дизайнер

Апрель 2011 – Февраль 2011

ООО «Фарбакард» (дизайн студия и производство пластиковых карточек), Киев, Украина

• Разработка логотипов

• Разработка POS материалов

• Разработка полиграфических материалов

• Разработка визиток

• Разработка макетов дисков

• Макеты для наружной рекламы (борды, виниловые баннера, поклейка машин (плоттерная порезка) и макеты для широкоформатной печати под поклейку машин, вывески (визуализация вывесок))

• Разработка макетов пластиковых карточек и изготовление пластиковых карточек

• Создание web баннеров (flash, gif)

• Создание web сайтов

• Создание макетов в печатные издания

ООО «Спец-Ком-Сервис», дизайнер

Август 2010 – Ноябрь 2010

ООО «Спец-Ком-Сервис» (корпарация с различными сферами деятельности, такими как пиролизные котлы «КОТэко», запчасти к автомобилям, продажа машин, пиво), Киев, Украина

• Разработка логотипов

• Разроботка POS материалов

• Разроботка визиток

• Создание web баннеров (flash, gif)

• Создание виниловых баннеров

• Оформление презентаций компании

• Создание макетов в печатные издания

ООО издательство «Передмістя Київ», дизайнер-верстальщик

Март 2010 – Июль 2010

ООО издательство «Передмістя Київ» (издание еженедельной рекламной газеты «Передмістя Київ» и издание квартального рекламного журнала «Коттедж Директ»), Киев, Украина

• Разработка макетов с нуля

• Редактирование макетов

• Верстка газеты и журнала

• Создание web баннеров (flash, gif)

• Оформление презентаций компании

• Допечатная подготовка

ООО «Новелла», Ассистент маркетолога

Сентябрь 2008 – Февраль 2009 (5 месяцев)

ООО «Новелла» (Дистрибуция IT-продукции), Киев, Украина

• Разработка макетов полиграфии, виниловых баннеров;

• Поддержка существующего сайта;

• Разработка статических и flash баннеров для сайта;

• Организация и проведение промо-акций, мастер-классов, участие в выставках;

• Организация корпоративных мероприятий компании;

• Организация и проведение конкурсов и акций в сфере B2B и B2C.

ООО «Новелла», Офис-менеджер

Декабрь 2007 – Сентябрь 2008 (9 месяцев)

ООО «Новелла» (Дистрибуция IT-продукции), Киев, Украина

• Прием посетителей;

• Обработка входящей и исходящей корреспонденции;

• Организация работы офиса;

• Прием и распределение телефонных звонков;

• Ведение деловой переписки и текущей документации;

• Выполнение текущих поручений.

Знание языков: украинский, русский, английский

Знание программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, QuarkXPress, CorelDraw, Corel Painter, Macromedia Flash, MS Office (на платформе Windows и MAC)

Навыки: Знание законов композиции, академический рисунок, живопись

Личные качества: Целеустремленная, ответственная, быстро обучаюсь, коммуникабельная, творчески

подхожу к решениям поставленных задач