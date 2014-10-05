Мамонтова Юлия Анатольевна
Дата рождения: 13 апреля 1990
Мобильный тел.: (093) 497–02–48
E-mail: [email protected]
Skype: yusia_designer_tigerrr
Образование:
НТУУ «КПИ», Издательско-полиграфический институт, 2011 г., Киев, Украина
Кафедра: графики
Школа №132, 2007 г., Математический класс, Киев, Украина
Дополнительное образование (курсы):
Специализированный учебный центр «Перспектива — XXI век», 26 января 2009 – 12 марта 2009
Курсовая подготовка, «Дизайн компьютерной графики»
Специализированный учебный центр «Перспектива — XXI век», 11 августа 2008 – 4 октября 2008
Курсовая подготовка, «Web – дизайн»
Киевская Академия Парикмахерского Искусства, 1 января 2004 – 20 мая 2005
Курсовая подготовка, «Парикмахер широкого профиля»
Институт Последипломного Образования «УКРСТЕНО», 1 сентября 2004 – 30 марта 2007
Курсовая подготовка, «Профессиональный пользователь ПК»
Опыт работы
ООО «Tigerrr», руководитель web-студии
Декабрь 2013 — по настоящее время
• Разработка сайтов для мероприятий и тренингов
• Составление целей и планов веб студии
• Создание обучающих тренингов (презинтаций)
• Разработка концепций дополнительных услуг веб студии и их первоначальная реализация
• Ощение с клиентами
• Распределение работы между отделами
• Развитие веб студии
ООО «Tigerrr», руководитель отдела дизайна
Август 2013 — Ноябрь 2013
• Разработка логотипов для МЛМ компаний
• Разработка продающих сайтов для МЛМ компаний
• Разработка сайтов для мероприятий и тренингов
• Разработка веб баннеров для сайтов
• Создание обучающих тренингов (презинтаций)
• Провидение обущающих тренингов для дизайнеров
• Обучение дизайнеров
• Распределение работы между дизанерами
ООО «Tigerrr“, web-дизайнер
Июнь 2013 — Август 2013
• Разработка логотипов для МЛМ компаний
• Разработка продающих сайтов для МЛМ компаний
ООО "Європейська Україна», дизайнер
Август 2012 — по июнь 2013
• Разработка нового интернет проекта
• Разработка дизайна сайта
ООО «Исрафарм» и ЧП «Камински», дизайнер
Март 2012 – Июль 2012
ООО «Исрафарм» (Израильские фитопрепараты)
ЧП «Камински» (Частная пекарня, производство пончиков)
• Разработка логотипов
• Разработка POS материалов
• Разработка полиграфических материалов
• Разработка визиток
• Макеты для наружной рекламы (борды, виниловые баннера, наружное оформление киосков)
• Визуализация наружной рекламы
• Разработка дизайнов сайтов
• Создание web баннеров (flash, gif)
• Создание web сайтов
• Фото продукции и обработка фотографий
• Написание статей на сайт
• Администрирование сайта компании
ООО «Фарбакард», дизайнер
Апрель 2011 – Февраль 2011
ООО «Фарбакард» (дизайн студия и производство пластиковых карточек), Киев, Украина
• Разработка логотипов
• Разработка POS материалов
• Разработка полиграфических материалов
• Разработка визиток
• Разработка макетов дисков
• Макеты для наружной рекламы (борды, виниловые баннера, поклейка машин (плоттерная порезка) и макеты для широкоформатной печати под поклейку машин, вывески (визуализация вывесок))
• Разработка макетов пластиковых карточек и изготовление пластиковых карточек
• Создание web баннеров (flash, gif)
• Создание web сайтов
• Создание макетов в печатные издания
ООО «Спец-Ком-Сервис», дизайнер
Август 2010 – Ноябрь 2010
ООО «Спец-Ком-Сервис» (корпарация с различными сферами деятельности, такими как пиролизные котлы «КОТэко», запчасти к автомобилям, продажа машин, пиво), Киев, Украина
• Разработка логотипов
• Разроботка POS материалов
• Разроботка визиток
• Создание web баннеров (flash, gif)
• Создание виниловых баннеров
• Оформление презентаций компании
• Создание макетов в печатные издания
ООО издательство «Передмістя Київ», дизайнер-верстальщик
Март 2010 – Июль 2010
ООО издательство «Передмістя Київ» (издание еженедельной рекламной газеты «Передмістя Київ» и издание квартального рекламного журнала «Коттедж Директ»), Киев, Украина
• Разработка макетов с нуля
• Редактирование макетов
• Верстка газеты и журнала
• Создание web баннеров (flash, gif)
• Оформление презентаций компании
• Допечатная подготовка
ООО «Новелла», Ассистент маркетолога
Сентябрь 2008 – Февраль 2009 (5 месяцев)
ООО «Новелла» (Дистрибуция IT-продукции), Киев, Украина
• Разработка макетов полиграфии, виниловых баннеров;
• Поддержка существующего сайта;
• Разработка статических и flash баннеров для сайта;
• Организация и проведение промо-акций, мастер-классов, участие в выставках;
• Организация корпоративных мероприятий компании;
• Организация и проведение конкурсов и акций в сфере B2B и B2C.
ООО «Новелла», Офис-менеджер
Декабрь 2007 – Сентябрь 2008 (9 месяцев)
ООО «Новелла» (Дистрибуция IT-продукции), Киев, Украина
• Прием посетителей;
• Обработка входящей и исходящей корреспонденции;
• Организация работы офиса;
• Прием и распределение телефонных звонков;
• Ведение деловой переписки и текущей документации;
• Выполнение текущих поручений.
Знание языков: украинский, русский, английский
Знание программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, QuarkXPress, CorelDraw, Corel Painter, Macromedia Flash, MS Office (на платформе Windows и MAC)
Навыки: Знание законов композиции, академический рисунок, живопись
Личные качества: Целеустремленная, ответственная, быстро обучаюсь, коммуникабельная, творчески
подхожу к решениям поставленных задач
- Продающий сайт для МЛМ бизнеса152 просмотра
- Сайт для акций111 просмотров
- Сайт для тренинга103 просмотра
- Продающий сайт для МЛМ бизнеса108 просмотров
- Сайт журнала Network News122 просмотра
- Сайт журнала Network News126 просмотров
- Продающий сайт для МЛМ бизнеса102 просмотра
- Продающий сайт для МЛМ бизнеса101 просмотр
- Продающий сайт для МЛМ бизнеса112 просмотров
- Продающий сайт для МЛМ бизнеса105 просмотров
- Продающий сайт для МЛМ бизнеса113 просмотров
- Сайт A-four134 просмотра