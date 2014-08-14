Задача скачать видео http://vimeo.com/81797239 Вырезать заставку с лого, вырезать всех сидяговорящих людей (т.е. оставить только кино про печи) и положить на новый фильм похожую на оригинальную музыку. В начало и в конец ...
Видеомонтаж
Здравствуйте, сколько будет стоить монтаж свадьбы 2 фотоарпарата+рекордер. 150гиг. 1,5-2х часовой фильм?
Пожалуйста пишем свою цену, сроки.
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