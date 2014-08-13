Лазерная анимация.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок120 просмотров

http://www.youtube.com/watch?v=k6O8uxayxNo

Для лазерной рекламы требуются рекламные ролики. Проектор работает в программе Quick Show Pangolin.

Так же требуются ролики на различные мероприятия: свадьбы, юбилеи и прочее. Заказ не разовый. При должном качестве заказы будут постоянны.

11 лет назад
katani2
Олег 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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