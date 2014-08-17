Подредактировать видео и подобрать похожую музыку.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен8 заявок124 просмотра

Задача скачать видео http://vimeo.com/81797239

Вырезать заставку с лого, вырезать всех сидяговорящих людей (т.е. оставить только кино про печи) и положить на новый фильм похожую на оригинальную музыку.

В начало и в конец вставить логотип производителя (вышлю в векторе).

Сохранить без потери качества.

Пожалуйста, в предложении к проекту оставляйте ссылки на портфолио с подобными работами. Пожалуйста, заполняйте графы Цена и Сроки.

11 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

biketov
57 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена быстро и грамотно. Отлично подобрана музыка, аккуратная работа с графикой. Спасибо, Евгений
Четко поставлено ТЗ, быстрая связь во время уточнений, своевременная оплата. С таким заказчиком приятно работать. Желаю всем таких и побольше)))

Заявки фрилансеров

biketov
57 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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