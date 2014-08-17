Подредактировать видео и подобрать похожую музыку.

Задача скачать видео http://vimeo.com/81797239

Вырезать заставку с лого, вырезать всех сидяговорящих людей (т.е. оставить только кино про печи) и положить на новый фильм похожую на оригинальную музыку.

В начало и в конец вставить логотип производителя (вышлю в векторе).

Сохранить без потери качества.

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