Быстро и качественно

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$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт10 заявок139 просмотров

Ролик игровой тематики. Голос с диктором записан.

Видео - нарезка из фильма 5 элемент.

Сюжет: Момент где зорг разговаривает с планетой, потеет, у него течет кровь.. Планета зажигается и начинает лететь, и на финальном аккорде где голос диктора говорит название сайта - сделать взрыв и из огня красивым буквами это название.

Моменты из фильма не предоставлю только запись диктора, видео с вас.

11 лет назад
EnumaElis
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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