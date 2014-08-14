Быстро и качественно

Ролик игровой тематики. Голос с диктором записан.

Видео - нарезка из фильма 5 элемент.

Сюжет: Момент где зорг разговаривает с планетой, потеет, у него течет кровь.. Планета зажигается и начинает лететь, и на финальном аккорде где голос диктора говорит название сайта - сделать взрыв и из огня красивым буквами это название.

Моменты из фильма не предоставлю только запись диктора, видео с вас.