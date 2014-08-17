Бюджет 7000р. Нужен обучающий видеокурс, в стиле "От А до Я", т.е. объяснить как работать с программой простым понятным языком с нуля до продвинутого пользователя, и уделять большое количество практике. А то в книгах ...
Битый файл mp4
Видео с регистратора ...
Шла запись видео, заглушили авто, прекратилось питание самого регистратора и последняя ввидео запись которая записывалась некорректно завершилась и не читается...
Формат mp4
Заявки фрилансеров
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