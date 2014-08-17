Создать видеоролик

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Закрыт18 заявок185 просмотров

Для сайта kgn45.com создать рекламный видеоролик.

Подробности обьясню. Заявки без портфолио, рассматриваться не будут.

Сразу пишите, приблизительный бюджет.

11 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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