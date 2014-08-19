Необходимо записать видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки158 просмотров

Необходимо записать видео. Девушка на белом фоне.

Текст предоставлю. Длина ролика примерно 90 секунд.

В заявках прикрепляйте ссылки, на похожие работы.

11 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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