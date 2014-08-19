Необходимо ДУДЛ ВИДЕО с озвучкой на 1 минуту для web студии, сюжет на вкус создателя, есть прописанные боли и их решение, для озвучки видео. персонажи могут быть стандартные.
Видеомонтаж
Есть ролик https://yadi.sk/i/azNjcEcbZsmR4
Надо его сократить до 5 минут, сделать вставки с логотипом (+ эффекты), перекодировать в flv для выкладки на youtube в формате HD.
Жду ваших заявок.
Оплата: вебмани
Заявки фрилансеров
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