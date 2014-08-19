Видеомонтаж

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Закрыт14 заявок154 просмотра

Есть ролик https://yadi.sk/i/azNjcEcbZsmR4

Надо его сократить до 5 минут, сделать вставки с логотипом (+ эффекты), перекодировать в flv для выкладки на youtube в формате HD.

Жду ваших заявок.

Оплата: вебмани

11 лет назад
expoweb
Леонид 
73 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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