Смонтировать видеокурс на основе текста. Диктор говорит текст на экране синхронно показывается соответствующий текст на белом фоне. Эффекты проявления теста стандартизированны. Есть текст, есть тайм коды,появления текста и четкая понятная схема как проявлять каждфй из ...
Монтаж часового видео-материала
Имеем видеоматериал (в mts, более 10 gb) на DropBox с мастер-классом одного крайне именитого итальянского шеф-повара,
вот этого http://www.youtube.com/watch?v=EB4fg9RS6rI&list=UUJo8847gxn_CuiaSm1ymWjQ
Снят на выставочном стенде, в основном с одной точки, с живым синхронным переводом на русский. Необходимо:
- сверстать ролик, с логотипом компании, разбавив начало нарезкой из нескольких видео-файлов по теме выставки, а в финал набросать фотографий снятых на месте события.
- вырезать кашель и различные лишние разговоры на фоне съемки.
- добавить титры вступительные с именем героя и места съемки.
Все поймете, когда скачаете материал (ссылку на материал вышлю исполнителю).
Если все сложится, исполнитель получит заказ еще на 3 ролика с данного мероприятия.
Пожалуйста, в предложении к проекту оставляйте ссылки на портфолио с подобными работами. Пожалуйста, заполняйте графы Цена и Сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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