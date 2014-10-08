Монтаж часового видео-материала

Имеем видеоматериал (в mts, более 10 gb) на DropBox с мастер-классом одного крайне именитого итальянского шеф-повара,

вот этого http://www.youtube.com/watch?v=EB4fg9RS6rI&list=UUJo8847gxn_CuiaSm1ymWjQ

Снят на выставочном стенде, в основном с одной точки, с живым синхронным переводом на русский. Необходимо:

- сверстать ролик, с логотипом компании, разбавив начало нарезкой из нескольких видео-файлов по теме выставки, а в финал набросать фотографий снятых на месте события.

- вырезать кашель и различные лишние разговоры на фоне съемки.

- добавить титры вступительные с именем героя и места съемки.

Все поймете, когда скачаете материал (ссылку на материал вышлю исполнителю).

Если все сложится, исполнитель получит заказ еще на 3 ролика с данного мероприятия.

Пожалуйста, в предложении к проекту оставляйте ссылки на портфолио с подобными работами. Пожалуйста, заполняйте графы Цена и Сроки.