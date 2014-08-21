Нужно сделать ролик, 2 минуты

Исходники следующие есть:

- голосовая начитка текста, 2 минуты.

- небольшое видео, которое нужно будет включить в ролик (можно частично)

- 2 картинки-скриншота, которые нужно использовать в ролике.

Нужно:

- создать целостный ролик для подписной страницы, органично подставив под голос нужные кадры, дать в нужных местах увеличения картинки.

- эффекты, переходы, в нужных местах всплывающие текстовки (например, "всего за 7 дней", "1500 рублей"), подходящие по смыслу.

- в конце ролика нарисовать направленную вправо стрелку.

- можно какую-нибудь фоновую музычку подложить, но так, чтобы голос не забивала.

Какие-то особые изыски не нужны. Надо чтобы простенько, но со вкусом.