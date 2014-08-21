http://www.weblancer.net/projects/623023.html все подробности тут, просто подняли ставку до 100$ очень нужно сделать... ссылка на файл - https://yadi.sk/d/-g7b4fa8a3hch
Нужно сделать ролик, 2 минуты
Исходники следующие есть:
- голосовая начитка текста, 2 минуты.
- небольшое видео, которое нужно будет включить в ролик (можно частично)
- 2 картинки-скриншота, которые нужно использовать в ролике.
Нужно:
- создать целостный ролик для подписной страницы, органично подставив под голос нужные кадры, дать в нужных местах увеличения картинки.
- эффекты, переходы, в нужных местах всплывающие текстовки (например, "всего за 7 дней", "1500 рублей"), подходящие по смыслу.
- в конце ролика нарисовать направленную вправо стрелку.
- можно какую-нибудь фоновую музычку подложить, но так, чтобы голос не забивала.
Какие-то особые изыски не нужны. Надо чтобы простенько, но со вкусом.
Заявки фрилансеров
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