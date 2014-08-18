comatoznik

Олег comatoznik

 
45 летУкраина/Львов
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Putyagin
Андрей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$65
10 баллов
9 лет назад
Анализ/Исследование интернет магазинов по Украине в сфере "Мебель".
Олег серьезный и понимающий заказчик. Грамотная постановка цели, оплата сразу после получения работы. Рекомендую.
Всё что нужно, было сделано быстро и на 200% ! Рекомендую !
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dyvaki
Галина 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Видео интро с логотипом компании.
С Олегом приятно работать. Четкая постановка задачи, своевременная оплата, приятное общение. Рекомендую.
Всё на серьёзном уровне. Работать понравилось ! Обязательно буду обращатся ещё !
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