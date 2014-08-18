comatoznik

Есть текст с инфо об акции. Ссылка на сайт. Текст нужно донести до как можно большего числа потенциальных покупателей по Украине. Люди должны увидеть баннеры на главной странице - 1010.kiev.ua Готов на разные варианты !
- Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Цель - популяризация нового ИМ мебели. Размещение одного объявления (текст) на макс. кол-ве актуальных досок/блогов и т.п. Ссылка на сайт в объявлении обязательна. Оплата после работы на приват карту. Могу платить поэтапно. Тематика - мебель. Регион - Украина. Отдам предпочтение тому ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Рус. В карточке номенклатуры нужно указать Основного производителя. На основании Заказа покупателя, создаем Заказ на производство, производитель в котором должен быть тот, который указан в ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен максимально полный анализ (указанных позже) интернет магазинов в сфере торговли мебелью. Цель правильно потратить деньги на рекламу нового ИМ, а для этого нужно перенять опыт по - нужной статистике, платным и бесплатным ключевым словам, ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Нужно интро в виде показа логотипа и каких-то действий с ним. Компания - "Эстелла" Основное направление - производство деревянных кроватей. Сайт - www.estella.ua Инфо/требования/мысли/толкования 1. Лого это полусолнышко в стадии рассвета. 2. Используем английскую версию логотипа. 3. Продолжительность интро 7-12 секунд. 4. Должно ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад