Проекты по продвижению аккаунтов в инстаграм. Необходимо собирать целевую аудиторию инстаграм (парсинг и ручная работа) Проводить конкурсы, мероприятия в инстаграм. Искать аккаунты рекламодателей и проводить с ними переговоры. ОПЫТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ Ищем исполнительную девушку, которая желает развиваться в данном направлении ...
Продвижение конкретной акции в ИМ мебели в соцсетях и др. способами
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