Регистрация в поисковиках

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок156 просмотров

Прогон сайта по поисковикам.. без всяких анкет итд.. предлагайте цену

11 лет назад
EnumaElis
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$5
2 дня
Работой доволен, продолжаем сотрудничать, предложил много идей и подсказок по проекту.. работаю с человеком дальше.
Хороший заказчик, оплату получил вовремя. Задание четкое.

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Оценка продвижения

    Предлагаю оценить стоимость продвижения сайта http://povaressa.ru/ Цель: присутствие в топ 10 минимум 50% статей сайта (рецептов) Интересуют - сроки - стоимость - гарантии - ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется SEO продвижение

    $250

    ПРОСЬБА, НОВИЧКАМ НЕ ПИСАТЬ! Задача: SEO продвижение в TOP. Направление деятельности бизнеса, полиграфия и наружная реклама. Для сотрудничества рассматриваются кандидаты: -с опытом не ...

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Улучшение индексации картинок

    $50

    Имеем интернет магазин на vam shop, все картинки товара уникальны, используем свою фотостудию и фотографа, в среднем одно фото 300-500кб, размеры 2300 на 1500пксл. Нужна консультация опытного Seo-шника с опытом веб программирования для написания ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • SEO с навыками программирования - CMS Netcat

    $2500

    Нужно поддерживать (до 10 человекочасов в месяц) и продвигать сайт клиники остеопатии http://www.ost-med.ru/ Сейчас нужно: 1) Добавить ряд статей, поправить битые ссылки. 2) Добавить кнопки шаринга соцсетей в ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайтов, SEO

    Нужен один SEO специалист для постоянного сотрудничества (агентства и т. п. не подойдут). НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ позиция в топ-10 Яндекс и Гугл, а не просто «участие». На 95% ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно поднять alexa traffic

    Нужно сделать максимально маленькиим alexa traffic, для этого нужно поднять на сайт зарубежный трафик. У кого какие предложения? Ссылка на сайт приложена к заданию.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Размещение адресов организаций на Яндекс.Картах

    $850

    Необходимо разметить в Яндес.Картах (Яндекс.Справочник) по Москве порядка 350 адресов организации и мониторить их наличие в течении месяца. Если модераторы Яндекса адреса удаляют, выставлять заново. Работа на постоянной основе, мне важно постоянное наличие ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO оптимизация

    $50

    Здравствуйте! Я заканчиваю разработку им shnura.net на ocstore, назрела необходимость выполнить SEO оптимизацию магазина. Сколько это стоит и какие виды работ нужно выполнять я не в курсе, но очевидно что сделать это ...

    ocStore
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продвижение сайта

    Ищем человека для seo-продвижения сайта voltten.com. Часть работы была сделана донецкой компанией, по понятным причинам мы не можем с ними сотрудничать. Многие ключевики уже находятся в топ 10, но нам необходимо расширить список ключевых слов ...

    Поисковые системы (SEO)28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Аудит сайта

    $300

    Нужен аудит юзабилити и дизайна сайта. Конечная цель таких работ: внедрение этих заключений и соотв. повышение конверсии сайта. В приват не писать, сам отпишу заинтересовавшему кандидату, там же и подробности.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад