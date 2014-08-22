SEO с навыками программирования - CMS Netcat

Нужно поддерживать (до 10 человекочасов в месяц) и продвигать сайт клиники остеопатии http://www.ost-med.ru/

Сейчас нужно:

1) Добавить ряд статей, поправить битые ссылки.

2) Добавить кнопки шаринга соцсетей в статьи.

3) Посмотреть ядро на Сеопульте:

allpro \ a75y03r567

Сейчас трафик с ПС 4000 в месяц, в марте-апреле было 5-6, когда продвигались по 10-15 запросам. Сейчас будет 100+.

Задача: сделать 7000 переходов в месяц с ПС к 01.11.14. При этом число отказов и время просмотров не должно ухудшаться.

Жду предложение в форме:

- ссылочный бюджет (+ доп функционал, соцпрофили итп)

- оплата услуг

- бонус\штрафные на случай достижения\не достижения цели

Чтобы не тратить наше общее время, вы должны быть готовы показать текущие проекты и всесторонне продемонстрировать профессионализм. Предпочтительна работа по договору.