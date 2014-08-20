Здравствуйте! Я заканчиваю разработку им shnura.net на ocstore, назрела необходимость выполнить SEO оптимизацию магазина. Сколько это стоит и какие виды работ нужно выполнять я не в курсе, но очевидно что сделать это ...
Размещение адресов организаций на Яндекс.Картах
Необходимо разметить в Яндес.Картах (Яндекс.Справочник) по Москве порядка 350 адресов организации и мониторить их наличие в течении месяца. Если модераторы Яндекса адреса удаляют, выставлять заново.
Работа на постоянной основе, мне важно постоянное наличие адресов на Яндекс.Картах, за это ежемесячный оклад 30.000 руб.
Сразу оговорюсь, раньше сам выставлял эти адреса, но сейчас Яндекс изменил политику в отношении некоторых рубрик и выставляемые мной адреса не проходит модерацию. Однако другие подобные организации нашли выход и выставляют свои адреса.
Более подробную информацию вышлю на Email.
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