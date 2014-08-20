Размещение адресов организаций на Яндекс.Картах

$850
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок203 просмотра

Необходимо разметить в Яндес.Картах (Яндекс.Справочник) по Москве порядка 350 адресов организации и мониторить их наличие в течении месяца. Если модераторы Яндекса адреса удаляют, выставлять заново.

Работа на постоянной основе, мне важно постоянное наличие адресов на Яндекс.Картах, за это ежемесячный оклад 30.000 руб.

Сразу оговорюсь, раньше сам выставлял эти адреса, но сейчас Яндекс изменил политику в отношении некоторых рубрик и выставляемые мной адреса не проходит модерацию. Однако другие подобные организации нашли выход и выставляют свои адреса.

Более подробную информацию вышлю на Email.

11 лет назад
karneshev
Алексей 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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