Добрый день. 1. Подобрать семантическое ядро на тематику которую я укажу 2. Написать план продвижения на 3 месяца 3. Подготовить рекомендации 4. Вести проект совместно с программистом. ...
Продвижение для Google и Bing
Продвижение для Google.com и Bing. Сайт(Блог) на Английском языке , тематика Online Gambling (No deposit bonuses). Если есть идеи то обсудим по сумме и бюджету в скайпе или тут пишите
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