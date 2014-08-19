SEO-оптимизация сайта с дальнейшим продвижением

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт19 заявок212 просмотров

Здравствуйте, коллеги!

Требуется провести грамотную seo-оптимизацию медицинского сайта.

Сайт занимает неплохие позиции по яндексу, но практически невидим для гугла, после проведения работ по разработке нового сайта, позиции гугла практически все просели. Прошел уже год, а позиции так и не восстановились.

Требуется провести работы по возвращению сайта в гугл, включающие грамотную SEO-оптимизацию.

Имеется готовый аудит сайта а также отчет от сеопульта по занимаемым позициям.

По аудиту выявлены ошибки (см. вложение)

Адрес сайта во вложении.

11 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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