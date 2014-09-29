Увеличить кол.заявок

Вот сайт: http://weddings-italy.ru Наша задача: получить покупателей наших услуг, нахождение в топе без звонков неинтересно. Готовы сотрудничать по схеме оплата по результату (лидогенерация, запросы в социалках или на почту, и т.д.)
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Нужно нагнать на сайт целевых посетителей которые обеспечат хороший рост заявок. Главное что-бы это не было накруткой, а реальное привлечение на наш сервис.(ссылку на сайт дам исполнителю)
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