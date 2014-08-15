Регистрация в каталогах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки143 просмотра

Нужно зарегистрировать 6 сайтов в основных каталогах (20-30 для каждого сайта, не больше).

Оплата по факту WMR.

11 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров