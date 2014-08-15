Добрый день, Ищем специалистов именно из Мелитополя в следующих сферах: SEO, контекстная реклама, SMM, контент-менеджмент (администрирование сайта, работа с прайсами и т.п.), копирайт (русский, украинский). Фриланс. Нам интересны Ваши расценки в ...
Регистрация в каталогах
Нужно зарегистрировать 6 сайтов в основных каталогах (20-30 для каждого сайта, не больше).
Оплата по факту WMR.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт с 1й позиции на четвертую. Ничего не менял. аксессуары для кухни барная стойка для кухни барная труба Восстановление на первых позициях в Гугл и Яндекс. Проверка на дубли, написание текстаЗавершен11 лет назад
Вот сайт : казань-подарок.рф Посещаемость около 20-30 чел в день (без директа) Необходимо поднять посещаемость : от ста посетителей в сутки Сделать нужно это путем продвижения в поисковиках ,(можно соц. сети ) ...Закрыт11 лет назад
- $100
Необходимо продвижение сайтов по тематике улучшения жизни в поисковых системах гугл, яндекс и т.п. Сайты www.knowhowmed.org www.happy.co.ua и других! В том числе и продающих!Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать полный аудит сайта http://dom-semua.ru/ Жду предложенийПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Предлагаю сотрудничество с оплатой за результат. Критерий это переходы с поисковых систем таких как яндекс и гугл. Пациент http://yaport.su От вас жду предложений цена за 1 переход с поисковика или же других ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо оптимизировать страницы (написание текстов и прочие действия), подобрать ряд нч и сч запросов в рамках бюджета в 4 тыс. руб/мес и продвинуть их в топ 1-5(10), для новостного муз. сайта. Оставляйте свои заявки, переговорим ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт11 лет назад
Регистрация сайта в бесплатных каталогах (белых каталогах), на порталах, форумах. Тематика: строительные материалы. Требование: оперативность и добросовестностьПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $950
Добрый день господа Необходимо провести внутреннюю оптимизацию сайта, а именно: - оптимизация структуры сайта; - подбор страниц для продвижения и распределение запросов; - уникализация существующего контента; - ...Завершен11 лет назад
- $100
Необходимо, чтобы сайт начал отражаться в поисковых выдачах. www.stcg.ru Бюджет минимальный. Пишите, пож-та, число поисковых слов и сколько хотите за работу. Фразы: - построение отдела продаж - активные ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт11 лет назад