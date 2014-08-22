Восстановление на первых позициях в Гугл и Яндекс

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок208 просмотров

Сайт с 1й позиции на четвертую. Ничего не менял.

аксессуары для кухни

барная стойка для кухни

барная труба

Восстановление на первых позициях в Гугл и Яндекс. Проверка на дубли, написание текста

11 лет назад
korvin1000
Федор 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

klopec
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$10
10 дней
Все сделано, как надо
Спасибо за заказ, все отлично

Заявки фрилансеров

klopec
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад