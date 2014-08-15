Продвижение сайта

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Закрыт23 заявки292 просмотра

Вот сайт : казань-подарок.рф

Посещаемость около 20-30 чел в день (без директа)

Необходимо поднять посещаемость : от ста посетителей в сутки

Сделать нужно это путем продвижения в поисковиках ,(можно соц. сети )

Посетители должны быть целевыми , по каким запросам поднимать -это с вас

Жду предложений

11 лет назад
Kazanpodarok
Илья 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

seosanin
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$1000
60 дней
сотрудничество не понравилось

Заявки фрилансеров

seosanin
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад