Продвижение сайта

Вот сайт : казань-подарок.рф

Посещаемость около 20-30 чел в день (без директа)

Необходимо поднять посещаемость : от ста посетителей в сутки

Сделать нужно это путем продвижения в поисковиках ,(можно соц. сети )

Посетители должны быть целевыми , по каким запросам поднимать -это с вас

Жду предложений