Необходимо продвижение сайтов по тематике улучшения жизни в поисковых системах гугл, яндекс и т.п. Сайты www.knowhowmed.org www.happy.co.ua и других! В том числе и продающих!
Продвижение сайта
Вот сайт : казань-подарок.рф
Посещаемость около 20-30 чел в день (без директа)
Необходимо поднять посещаемость : от ста посетителей в сутки
Сделать нужно это путем продвижения в поисковиках ,(можно соц. сети )
Посетители должны быть целевыми , по каким запросам поднимать -это с вас
Жду предложений
Выбранный исполнитель
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