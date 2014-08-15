Специалисты по SEO-продвижению сайтов. Пост. сотр.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок259 просмотров

Здравствуйте, уважаемые SEO-шники. Мы занимаемся разработкой сайтов более года. За это время в нашей клиентской базе появилось более 40 постоянных клиентов, которым хотим предложить услуги по раскрутке сайтов в поисковых системах. В связи с этим, ищем фрилансеров для постоянного сотрудничества.

Пишите Ваши предложения с примерами, кейсами, портфолио, примерным диапазоном цен и типовым коммерческим предложением.

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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