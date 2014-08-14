Продвижение сайта

Добрый день!

Для начала проанализируйте сайт www.midepi.com.ua

Ваши комментарии к этому сайту....

Нужно сделать редизайн этого сайта. Есть маркетолог, который готовит наполнение.

Вопросы:

- нужно ли менять движок?

- что нужно изменить на сайте?

- что нужно сделать для улучшения индексации поисковиками?

- что нужно сделать для улучшения восприятия посетителем?

- время необходимое на работу

- напишите свои пожелания по оплате данной работы.

Если ответы и испытательная работа нас устроят- сможем обеспечить Вас постоянными заказами на создание сайтов с "0" , редизайн и пр. услуги..