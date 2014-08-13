Региональное продвижение

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок127 просмотров

Добрый день.нужно сделать региональное продвижение сайта..Задачи:

- подобрать ключивики

- оптимизировать необходимые странички под ключи

- провести SEO

- предложить свой план для увеличение конверсии и посещаемости рассмотрим все предложения.сроки по возможности минимальны.оплата на ЯД.

11 лет назад
axmatovaolga
Ольга 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров