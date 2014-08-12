Продвижение юридического сайта

ПРОЕКТ

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ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ:

• работа носит постоянный характер с ежемесячными выплатами на срок от 6 мес до 1 года с последующей пролонгацией.

• ваша работа оплачивается отдельно от стоимости прямых затрат на продвижение.

• работа по закупке ссылок должна будет производиться из наших аккаунтов в биржах ссылок.

• При закупках ссылок нам нужен примерный прогноз конечного результата.

• ежемесячные и оперативные отчеты по сделанной работе.

Подробности в техзадании.