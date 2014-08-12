SEO, продвижение сайта

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт23 заявки253 просмотра

Ищем нормального SEOшника, который не пропадает, отвечает на e-mail в течение дня и знает свое дело очень хорошо!!! Это обязательные требования!!! Обязательно мужчину!

На долгосрочной основе. Продвижение сайта туристической тематики. Оптимизация под поисковики.

Требования:

1. Связь с исполнителем. (телефон, e-mail, skype) !!!

2. Наличие выполненных успешных проектов по продвижению сайтов, групп в соц сетях.

3. Опыт работы с MODX

MODX
11 лет назад
hesnes
Сергей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров