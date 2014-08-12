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SEO, продвижение сайта
Ищем нормального SEOшника, который не пропадает, отвечает на e-mail в течение дня и знает свое дело очень хорошо!!! Это обязательные требования!!! Обязательно мужчину!
На долгосрочной основе. Продвижение сайта туристической тематики. Оптимизация под поисковики.
Требования:
1. Связь с исполнителем. (телефон, e-mail, skype) !!!
2. Наличие выполненных успешных проектов по продвижению сайтов, групп в соц сетях.
3. Опыт работы с MODX
Заявки фрилансеров
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