Нужен исполнитель, который грамотно зарегистрирует несколько веб-сайтов в Трастовых каталогах. Под трастовыми подразумеваются не "ГС каталоги ", а такие как - TOP bigmire, Rambler TOP100, i.ua и другие. Интересуют не только сугубо ...
Продвижение по ключевым словам сайта
необходимо продвинуть по ключевым фразам сайт по продажам(не новый).список необходимых фраз предоставим.возможно сотрудничество на постоянной основе.связь по скайпу.
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