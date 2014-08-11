Нужен Seo-оптимизатор

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен13 заявок285 просмотров

Нужна seo-оптимизация и контекстная реклама (директ, google advords) для сайта.

Оплата ЯД.

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11 лет назад
annabiruk
Анна 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
$360
30 дней
Анатолий , благодарю за работу на первоначальном этапе , мне нравится Ваш подход к клиентам , оперативно и не страдает качество , что самое важное . Продолжаем и дальше работать.
Спасибо за доверие , буду стараться ! Очень хороший заказчик ) всем рекомендую

Заявки фрилансеров

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
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