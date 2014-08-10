Создать контекстнцю рекламу

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт23 заявки273 просмотра

Добрый день, необходимо создать контекстную рекламу директ, google advords , сколько это стоит , на три месяца

Оплата на ЯД

11 лет назад
annabiruk
Анна 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
18 дней назад
11 лет назад
$70
3 дня

Заявки фрилансеров

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
18 дней назад
11 лет назад