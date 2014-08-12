Нужен человек способный продвинуть мой сайт в топ естественных запросов в гугл Свои ценны , сроки и план дейсвий по продвижения присылать в личку Спасибо за внимание
SEO оптимизация сайта.
задача продвинуть сайт в поисковике.в закупке ссылок не нуждаемся.от вас требуется предоставить примерный план действий для дальнейшего сотрудничества.работа на постоянной основе.оплата по наличию сделанной работы.
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