Сделать внутреннюю оптимизацию сайта на Joomla

Требуется провести SEO аудит сайта, проанализировать выдачу по сайту и сделать оптимизацию.

Сайт: stolakon.ru

Требуется:

- обнаружить проблемы на сайте

- внести изменения title и meta информации на сайте

- составить примерный план работ по продвижению с ориентировочными сроками и бюджетом

- написать конкретные действия, необходимые предпринять для продвижения сайта по ключевым запросам

- исправить тексты при необходимости

Провести исправление полученных недочетов на сайте и провести оптимизации.

Составить семантическое ядро в тематике грузового автосервиса.

Сайт на CMS Joomla. В стоимость должно быть включены данные работы.

Также оценить минимальный бюджет для дальнейшего продвижения в поисковых системах.

Сейчас сайт продвигается в сеопульте по 20 ключам.