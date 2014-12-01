Размещение нескольких сайтов в трастовых каталогах

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки171 просмотр

Нужен исполнитель, который грамотно зарегистрирует несколько веб-сайтов в Трастовых каталогах. Под трастовыми подразумеваются не "ГС каталоги ", а такие как - TOP bigmire, Rambler TOP100, i.ua и другие.

Интересуют не только сугубо каталоги сайтов, а и каталоги компаний, директории (желтые страницы, Укр биз и другие). Хорошие платные каталоги готовы оплатить.

Для начала нужно собрать базу сайтов (если таковой нет). На каждом зарегистрировать аккаунт (почту, логин и мейл предоставим). Потом зарегистрировать сайты и предоставить отчет в виде таблицы: 1 столбик - сайт, 2й - ссылка для регистрации, 3й - страница с зарегистрированной компанией/сайтом, 4й - Платно/бесплатно, 5й - Другие данные (ссылка активна/не активна, закрыта/открыта для индексации), 6й - Логин/Пароль (если отличаются от изначально заданных.

Часть сайтов предоставим.

Сейчас нужно провести регистрацию 3 сайта и соответственно 3 компании.

База из сайтов должна быть не менее 30 сайтов (не считая тех, которые предоставляются с начала).

Кол-во регистраций не менее 25 для каждого проекта.

11 лет назад
Miromax87
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

IlonaYakimyuk
Илона 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$35
10 дней
Илона все сделала вовремя. Ответственно подошла к работе. рекомендую :)
Всё хорошо.

Заявки фрилансеров

IlonaYakimyuk
Илона 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • SEO оптимизация сайта.

    задача продвинуть сайт в поисковике.в закупке ссылок не нуждаемся.от вас требуется предоставить примерный план действий для дальнейшего сотрудничества.работа на постоянной основе.оплата по наличию сделанной работы.

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение в топ

    $2500

    Нужен человек способный продвинуть мой сайт в топ естественных запросов в гугл Свои ценны , сроки и план дейсвий по продвижения присылать в личку Спасибо за внимание

    Поисковые системы (SEO)32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO – продвижение сайта

    $1000

    Добрый день.Необходимо провести продвижение сайта в поисковых системах Google и Яндекс.сайт спорт товаров(mirsporta.com.ua).рассмотрим все предложения.все подробности в скайп.

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать внутреннюю оптимизацию сайта на Joomla

    Требуется провести SEO аудит сайта, проанализировать выдачу по сайту и сделать оптимизацию. Сайт: stolakon.ru Требуется: - обнаружить проблемы на сайте - внести изменения title и meta информации на сайте ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внешняя оптимизация сайта

    $1000

    ДОбрый день.нужна внешняя оптимизация сайта. необходимо продвижение сайта зоотоваров,регион Москва.примерный список запросов есть.оставляйте скайп и мы с вами свяжемся.

    Поисковые системы (SEO)29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен Seo-оптимизатор

    $1000

    Нужна seo-оптимизация и контекстная реклама (директ, google advords) для сайта. Оплата ЯД. Оставить скайп для связи Обязательно написать стоимость примерно на услуги, которые Вы предлагаете.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Помочь ускорить индексацию

    $500

    Помочь ускорить индексацию , сделать хорошее внутреннее сео - устранение технических дублей страниц, настройка редиректов; - настройка 404 ошибки; - настройка ЧПУ (при возможности CMS); - ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад