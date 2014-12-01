Размещение нескольких сайтов в трастовых каталогах

Нужен исполнитель, который грамотно зарегистрирует несколько веб-сайтов в Трастовых каталогах. Под трастовыми подразумеваются не "ГС каталоги ", а такие как - TOP bigmire, Rambler TOP100, i.ua и другие.

Интересуют не только сугубо каталоги сайтов, а и каталоги компаний, директории (желтые страницы, Укр биз и другие). Хорошие платные каталоги готовы оплатить.

Для начала нужно собрать базу сайтов (если таковой нет). На каждом зарегистрировать аккаунт (почту, логин и мейл предоставим). Потом зарегистрировать сайты и предоставить отчет в виде таблицы: 1 столбик - сайт, 2й - ссылка для регистрации, 3й - страница с зарегистрированной компанией/сайтом, 4й - Платно/бесплатно, 5й - Другие данные (ссылка активна/не активна, закрыта/открыта для индексации), 6й - Логин/Пароль (если отличаются от изначально заданных.

Часть сайтов предоставим.

Сейчас нужно провести регистрацию 3 сайта и соответственно 3 компании.

База из сайтов должна быть не менее 30 сайтов (не считая тех, которые предоставляются с начала).

Кол-во регистраций не менее 25 для каждого проекта.