Нужно провести сео аудит и тех. аудит сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен23 заявки246 просмотров

наш сайт www.auto-s.su Необходимо провести сео аудит (три раздела) и технический аудит сайта (ошибки, правильно ли настроено индексирование, правильно ли настроены яндекс и гугл карты, наличие бытых ссылок и т.п.

11 лет назад
autos-su
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Kaprall
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$150
7 дней
Работа выполнена в соответствии с согласованным заданием, своевременно и профессионально
Адекватный заказчик, четко поставленная задача и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Kaprall
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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