Ищем нормального SEOшника, который не пропадает, отвечает на e-mail в течение дня и знает свое дело очень хорошо!!! Это обязательные требования!!! Обязательно мужчину! На долгосрочной основе. Продвижение сайта туристической тематики. Оптимизация под ...
Оптимизировать сайт
Грамотно оптимизировать HTML сайт www.blestit.ru, поменять или изменить информацию на всех страницах сайта для SEO продвижения по ключевым запросам предлагаемых нашей компанией услуг.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1200Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Текст для SEO-продвижения на сайте. До 4000 символов для описания групп - оборудование для производства окон ПВХ б/у, оборудование для производства окон ПВХ новое. Предлагайте цены и варианты.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
необходимо продвинуть по ключевым фразам сайт по продажам(не новый).список необходимых фраз предоставим.возможно сотрудничество на постоянной основе.связь по скайпу.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $80
Нужен исполнитель, который грамотно зарегистрирует несколько веб-сайтов в Трастовых каталогах. Под трастовыми подразумеваются не "ГС каталоги ", а такие как - TOP bigmire, Rambler TOP100, i.ua и другие. Интересуют не только сугубо ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
задача продвинуть сайт в поисковике.в закупке ссылок не нуждаемся.от вас требуется предоставить примерный план действий для дальнейшего сотрудничества.работа на постоянной основе.оплата по наличию сделанной работы.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Нужен человек способный продвинуть мой сайт в топ естественных запросов в гугл Свои ценны , сроки и план дейсвий по продвижения присылать в личку Спасибо за вниманиеПоисковые системы (SEO)32 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Добрый день.Необходимо провести продвижение сайта в поисковых системах Google и Яндекс.сайт спорт товаров(mirsporta.com.ua).рассмотрим все предложения.все подробности в скайп.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется провести SEO аудит сайта, проанализировать выдачу по сайту и сделать оптимизацию. Сайт: stolakon.ru Требуется: - обнаружить проблемы на сайте - внести изменения title и meta информации на сайте ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
ДОбрый день.нужна внешняя оптимизация сайта. необходимо продвижение сайта зоотоваров,регион Москва.примерный список запросов есть.оставляйте скайп и мы с вами свяжемся.Поисковые системы (SEO)29 заявокЗакрыт11 лет назад