Рассылка по доскам объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки124 просмотра

Задача-Разместить на досках объявлений текстовый материал.Реклама.

Доски только РФ, после работы отчёт со ссылками.Доски нужны отборные типа Авито,не линкопомойки.

Текст небольшой, обязательно ссылка на сайт в объявлении.

100 досок

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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