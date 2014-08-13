Добрый день.Требуется произвести аудит сайта, проверить семантическое ядро, указать на ошибки и методы их устранения. тематика нашего сайта:флористика.без опыта роботы не обращаться.гарантируем своевременную оплату.для связи оставляйте скайп.
Продвижение adult сайтов с оплатой за результат
Требуются seo специалисты для партнерских отношений.
Этапов сотрудничества 2:
1. вы продвигаете сайт в топ-5 по ВЧ ключу
2. при достижении этих результатов я вам плачу фиксированную абонентскую плату (размер устанавливается в зависимости от города, обсуждается в переписке) все время пока сайта находится не ниже 5 позиции.
3. при достижении 1 места аренду увеличиваем.
Если сайт падает ниже 5 позиции, аренда не платится, таким образом, вы будете мотивированы работать хорошо и заглядывая в будущее, применяя методы не быстрого взлета и такого же быстрого падения, а долгосрочного получения стабильной прибыли.
После этого возможно сотрудничество, когда бюджет я выделяю, но тогда оплачивается только работа. И данный вид сотрудничества возможен только после того, как я увижу ваши умения в действии.
Это вкратце суть.
Более подробно о юридических и финансовых аспектах пишите в личку.
Городов много, поэтому и партнеров планируется собрать много.
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