Продвижение adult сайтов с оплатой за результат

Требуются seo специалисты для партнерских отношений.

Этапов сотрудничества 2:

1. вы продвигаете сайт в топ-5 по ВЧ ключу

2. при достижении этих результатов я вам плачу фиксированную абонентскую плату (размер устанавливается в зависимости от города, обсуждается в переписке) все время пока сайта находится не ниже 5 позиции.

3. при достижении 1 места аренду увеличиваем.

Если сайт падает ниже 5 позиции, аренда не платится, таким образом, вы будете мотивированы работать хорошо и заглядывая в будущее, применяя методы не быстрого взлета и такого же быстрого падения, а долгосрочного получения стабильной прибыли.

После этого возможно сотрудничество, когда бюджет я выделяю, но тогда оплачивается только работа. И данный вид сотрудничества возможен только после того, как я увижу ваши умения в действии.

Это вкратце суть.

Более подробно о юридических и финансовых аспектах пишите в личку.

Городов много, поэтому и партнеров планируется собрать много.