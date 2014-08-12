Найти клиентов на хостинг

Добрый день.нам необходимо создать семантическое ядро для сайта кормов для животных.оплата через ЯД.оставляйте скайп и мы с вами свяжемся.будем рады сотрудничеству.
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Требуются клиенты для размещения своих сайтов на хостинге http://vps-servera.ru
Оплата по договоренности.
Заявки фрилансеров
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