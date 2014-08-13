Юзабилити аудит сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок124 просмотра

Добрый день.требуется юзабилити аудит сайта.бюджет оговариваем сразу.сроки минимальные.связь через скайп.

11 лет назад
sharandacpavel
Павел 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров