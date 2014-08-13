Внутренняя оптимизация.

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Закрыт9 заявок168 просмотров

Небольшая доска объявлений, сайт http://prodayavto.ru/, состоит из кучи региональных сайтов, например http://novosibirsk.prodayavto.ru/ или http://tomsk.prodayavto.ru/ в Гугле позиции хорошие, в Яндексе очень слабые. Все поддоменам присвоен регион в Яндексе. Покупка ссылок на региональные сайты особо позиции не меняет. Ключи: выкуп авто, выкуп битых авто ит.д. Нужен аудит и рекомендации по внутренней оптимизации и дальнейшему продвижению.Реализуем сами. Стоимость обсудим!!!

11 лет назад
arxi
46 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров