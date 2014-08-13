Требуются seo специалисты для партнерских отношений. Этапов сотрудничества 2: 1. вы продвигаете сайт в топ-5 по ВЧ ключу 2. при достижении этих результатов я вам плачу фиксированную абонентскую плату (размер устанавливается в ...
Внутренняя оптимизация.
Небольшая доска объявлений, сайт http://prodayavto.ru/, состоит из кучи региональных сайтов, например http://novosibirsk.prodayavto.ru/ или http://tomsk.prodayavto.ru/ в Гугле позиции хорошие, в Яндексе очень слабые. Все поддоменам присвоен регион в Яндексе. Покупка ссылок на региональные сайты особо позиции не меняет. Ключи: выкуп авто, выкуп битых авто ит.д. Нужен аудит и рекомендации по внутренней оптимизации и дальнейшему продвижению.Реализуем сами. Стоимость обсудим!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Продвижение сайта по кемеровской области: Домен свежий, около 3х месяцев отроду. Продвигаемые запросы: Запчасти Каминз, Запчасти Cummins, запчасти на газель Next, запчасти на газель ...Поисковые системы (SEO)30 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день.требуется юзабилити аудит сайта.бюджет оговариваем сразу.сроки минимальные.связь через скайп.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Добрый день.Требуется произвести аудит сайта, проверить семантическое ядро, указать на ошибки и методы их устранения. тематика нашего сайта:флористика.без опыта роботы не обращаться.гарантируем своевременную оплату.для связи оставляйте скайп.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуются клиенты для размещения своих сайтов на хостинге http://vps-servera.ru Оплата по договоренности.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день.нам необходимо создать семантическое ядро для сайта кормов для животных.оплата через ЯД.оставляйте скайп и мы с вами свяжемся.будем рады сотрудничеству.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
добрый день.нужна внутренняя оптимизация сайта которая приведет к увеличению роста посетителей.требуется результативность работы.связь через скайп.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
ПРОЕКТ www.lex-nnov.com ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ: • работа носит постоянный характер с ежемесячными выплатами на срок от 6 мес до 1 года с последующей пролонгацией. • ваша работа оплачивается отдельно от стоимости прямых ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день.есть сайт(green/oli.ru)необходимо его продвижение в поисковых системах.нужно указать цены,сроки.примерный план действий.опыт работы не менее 2 лет.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад