Специалист по настройке системы аналитики

Если вы умеете настроить систему аналитики,требуется настройка метрики и аналитики трафика на подписную страницу. В ваших предложениях укажите свою цену за ваши услуги,срок исполнения и вашу гарантию, в комментариях. Отвечу всем,кто заинтересовался