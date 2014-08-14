Составить ТЗ по продвижению сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок168 просмотров

Необходимо помочь с написанием грамотного ТЗ для продвижения сайта. На данном этапе сайт только создается, нужно учесть все и правильно описать все нюансы.

11 лет назад
diosr
44 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров