Продвижение с оплатой за результат

Предлагаю сотрудничество с оплатой за результат. Критерий это переходы с поисковых систем таких как яндекс и гугл. Пациент http://yaport.su

От вас жду предложений цена за 1 переход с поисковика или же других предложений.

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