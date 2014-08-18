Внутренняя оптимизация сайта , сделать срочно

$950
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен14 заявок257 просмотров

Добрый день господа

Необходимо провести внутреннюю оптимизацию сайта, а именно:

- оптимизация структуры сайта;

- подбор страниц для продвижения и распределение запросов;

- уникализация существующего контента;

- оптимизация контента;

- проверка корректности работы сайта (проблемы в структуре и ошибки в коде);

- оптимизация параметров страниц (метатегов) на сайте;

- настройка индексации сайта;

- создание и корректировка robots.txt, sitemap.xml;

- настройка главного зеркала;

- перелинковка страниц;

Работы много, оплата соответствующая. Прошу откликнуться только профессионалов.

Господа фрилансеры, просьба в личные сообщения не писать, не имею возможности ответить.

11 лет назад
xomsa
35 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад
$950
950 дней
Очень понравилось работать с Анатолием. Все было сделано на высшем уровне, оперативно и качественно. В будущем, буду обращаться постоянно. Спасибо за сотрудничество! Всем рекомендую данного исполнителя.
Очень приятно было сотрудничать с Эльвирой , платежеспособный и ответственный заказчик . Рекомендую !!!

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Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад
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