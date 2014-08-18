Необходимо, чтобы сайт начал отражаться в поисковых выдачах. www.stcg.ru Бюджет минимальный. Пишите, пож-та, число поисковых слов и сколько хотите за работу. Фразы: - построение отдела продаж - активные ...
Внутренняя оптимизация сайта , сделать срочно
Добрый день господа
Необходимо провести внутреннюю оптимизацию сайта, а именно:
- оптимизация структуры сайта;
- подбор страниц для продвижения и распределение запросов;
- уникализация существующего контента;
- оптимизация контента;
- проверка корректности работы сайта (проблемы в структуре и ошибки в коде);
- оптимизация параметров страниц (метатегов) на сайте;
- настройка индексации сайта;
- создание и корректировка robots.txt, sitemap.xml;
- настройка главного зеркала;
- перелинковка страниц;
Работы много, оплата соответствующая. Прошу откликнуться только профессионалов.
Господа фрилансеры, просьба в личные сообщения не писать, не имею возможности ответить.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужна раскрутка сайта smotorss.ruПоисковые системы (SEO)33 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно просмотреть сайт и составить сем.ядро с максимальным кол-вом запросов по тематике платежный агрегатор\прием платежей на сайте не менее 300(НЧ\СЧ\ВЧ)+кол.во запросов по каждому за интересные запросы бонусы. Цену за работу и срок (сайт ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Здравствуйте, уважаемые SEO-шники. Мы занимаемся разработкой сайтов более года. За это время в нашей клиентской базе появилось более 40 постоянных клиентов, которым хотим предложить услуги по раскрутке сайтов в поисковых системах. В связи с этим, ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Добрый день! Для начала проанализируйте сайт www.midepi.com.ua Ваши комментарии к этому сайту.... Нужно сделать редизайн этого сайта. Есть маркетолог, который готовит наполнение. Вопросы: - нужно ли менять ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо продвижение сайта в поисковиках. Сайт: http://sex-manual.ru Оплачиваю по факту улучшения позиций.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо помочь с написанием грамотного ТЗ для продвижения сайта. На данном этапе сайт только создается, нужно учесть все и правильно описать все нюансы.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Если вы умеете настроить систему аналитики,требуется настройка метрики и аналитики трафика на подписную страницу. В ваших предложениях укажите свою цену за ваши услуги,срок исполнения и вашу гарантию, в комментариях. Отвечу всем,кто заинтересовалсяПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист по продвижению сайта zeymur.ru Задача вывести на первую страницу поисковиков сайт zeymur.ru/ только по Амурской области, город Благовещенск + подбор ключевых слов.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
нужно комплексное продвижение лэндинг страницы.от вас примерный план и своевременный отчет о проделанной работе.мы гарантируем оплату на ЯД.уточняйте стоимость ваших услуг.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад