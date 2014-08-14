Запустить сайт в поисковики

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок226 просмотров

Необходимо, чтобы сайт начал отражаться в поисковых выдачах. www.stcg.ru

Бюджет минимальный.

Пишите, пож-та, число поисковых слов и сколько хотите за работу.

Фразы:

- построение отдела продаж

- активные продажи

- увеличение продаж

- холодные звонки

- воронка продаж

- привлечение клиентов и др.похожие

Я НЕ ЗНАЮ по какому принципу отбирают SEO-фразы!)) Хочу услышать это от Вас.

11 лет назад
Supple
47 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров