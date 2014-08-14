Здравствуйте, нужна раскрутка сайта smotorss.ru
Запустить сайт в поисковики
Необходимо, чтобы сайт начал отражаться в поисковых выдачах. www.stcg.ru
Бюджет минимальный.
Пишите, пож-та, число поисковых слов и сколько хотите за работу.
Фразы:
- построение отдела продаж
- активные продажи
- увеличение продаж
- холодные звонки
- воронка продаж
- привлечение клиентов и др.похожие
Я НЕ ЗНАЮ по какому принципу отбирают SEO-фразы!)) Хочу услышать это от Вас.
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