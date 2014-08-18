Семантическое ядро

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок142 просмотра

Нужно просмотреть сайт и составить сем.ядро с максимальным кол-вом запросов по тематике платежный агрегатор\прием платежей на сайте не менее 300(НЧ\СЧ\ВЧ)+кол.во запросов по каждому

за интересные запросы бонусы.

Цену за работу и срок (сайт покажу после примерной огласки цены)

Оплата WMZ по факту

11 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$30
1 день
Возможно я слишком много хотел, но запросов получил несколько меньше в СЯ) С работой Дмитрий справился на 75%(лично моё мнение). Но в целом хороший и добросовестный исполнитель!
Все хорошо. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад